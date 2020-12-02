انتقل المدافع المغربي محمد أبرهون، لاعب ريزا سبور التركي، إلى جوار ربه، اليوم الأربعاء، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.
وتوفي لاعب المغرب التطواني سابقا عن سن31 سنة، بعد معاناة مع مرض السرطان، بعدما كان يتابع علاجه في تركيا.
وشرعت صفحات فايسبوكية خاصة بالفرق المغربية، وأخرى تجمع محبي المغرب التطواني، في تقديم التعازي لأسرة ومحبي أبرهون.
وكان أبرهون قد ابتعد عن الملاعب منذ 7أشهر ، بسبب تأثره بمضاعفات السرطان.
كانت هذه تفاصيل خبر اللاعب المغربي محمد أبرهون في ذمة الله.. السرطان أنهى مسيرته ثم حياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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