فيلم الجم يمثل المغرب في جوائز الأوسكار

يمثل فيلم “سيد المجهول” للمخرج الشاب علاء الدين الجم، المغرب في مسابقة جوائز الأوسكار لعام 2021، ضمن فئة أفضل فيلم أجنبي.

وأعلن المركز السينمائي المغربي أن اختيار “سيد المجهول” لجوائز الأوسكار، تم تحت إشراف لجنة انتقاء ترأسها الصحافي، والناقد السينمائي، بلال مرميد، رئيس القسم الثقافي في “ميدي1”.

وضمت لجنة الانتقاء هذه السنة كلا من المنتج، والمخرج جمال سويسي، والمخرجة والمنتجة جهان بحار، والممثلة أمل عيوش، والمخرج غالي كريميش، ومراد لطيفي ممثلا للمركز السينمائي المغربي.

ويشارك في الفيلم الممثلون يونس بواب، وصلاح بن صلاح، وعزيز يريس، وأنس الباز.

مخرج الفيلم علاء الدين الجم، هو ابن أخ النجم الكوميدي الشهير محمد الجم، وقد أنجز فيلمه عن حكاية لص سرق المال، وخبأه في أرض صحراوية، ليبنى فوقه قبرا، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه، إذ أمضى عقوبته السجنية، وهو يعتقد أن ماله في مأمن في القبر.

يذكر أن سيد المجهول هو أول فيلم طويل للمخرج علاء الدين الجم، وعرض لأول مرة في مهرجان كان السينمائي العالمي، كما عرض في مهرجان مراكش السينمائي، ومهرجانات في كوريا، والسويد، وغيرهما من الدول.