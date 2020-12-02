بالأسماء.. تعويض وجبة جديدة من متضرري العمليات الحربية والإرهابية والأخطاء العسكرية

تنشر الخليج 365، أسماء المشمولين ضمن الوجبة الجديدة بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية. وأدناه أسماء المشمولين حسبما وردت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء:



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