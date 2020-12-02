تطوير لقاح ضدّ كورونا بأقل من يورو!

لذلك يسعى رجل الأعمال والباحث الألماني، ميشائيل بيونتك، لتطوير لقاح لا يتجاوز ثمنه يورو واحد فقط.
وأكد الباحث الألماني أن "هناك ميزتين رئيسيتين لهذا اللقاح: الأولى هي سلامة اللقاح الذي خضع للتجارب، والميزة الثانية هي أنه يمكننا أن ننتج من خلال خلايا الخميرة لقاحا رخيصا للغاية".
وأضاف، أنه "يمكننا تقديم لقاح بسعر أرخص لأننا نعلم من اللقاحات التي تم تطويرها بالفعل أنه يمكنك إنتاج جرعة واحدة من اللقاح بأقل من يورو واحد مع تحقيق ضمان هامش للربح. كما أننا لا نحتاج عشر سنوات أخرى من أجل تطوير اللقاح".
وأشار إلى أنهم "أنتجوا عينات ويقومون الآن بإجراء تجارب على الحيوانات. نأمل أن يتم استخدام اللقاح في النصف الثاني من العام المقبل".
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