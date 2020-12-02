تمكنت الصين من ازاحة الولايات المتحدة من صدارة سوق تكرير النفط العالمية، في وقت تراهن فيه بكين على البنزين ووقود الديزل.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن الصين لا تعتزم الوقوف عند هذا المستوى، إذ تخطط لافتتاح مصفاتين نفطيتين جديدتين بحلول نهاية العام القادم، وبحسب تقرير صدر عن وكالة الطاقة الدولية فأن الافتتاح كان متوقعا أن يحدث في 2023.
كما تعتزم الصين بناء 4 مصانع تكرير جديدة بطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون برميل يوميا، وتسعى بكين لتلبية الطلب المتزايد على البنزين ووقود الديزل.
وتراجع الطلب العالمي على الوقود في العالم خلال العام الجاري بسبب وباء فيروس كورونا، ما أثر على إنتاج النفط وتكريره في مختلف دول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تطيح بالولايات المتحدة في مجال تكرير النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.