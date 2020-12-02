أمريكا تبدأ التطعيم ضد كورونا منتصف الشهر الحالي

وقال كبير المستشارين في برنامج الرئيس دونالد ترامب المنصف السلاوي، "أوبيريشن وُرب سبيد"، الثلاثاء، إن نحو 20 مليون أمريكي قد يحصلون على التطعيم بحلول نهاية 2020، وسيكون بمقدور معظم الأمريكيين الحصول على لقاحات عالية الفعالية بحلول منتصف 2021.وأضاف السلاوي، وهو رئيس تنفيذي سابق لغلاكسو سميثكلاين ويشرف على الجزء الخاص باللقاحات في البرنامج: "خلال 24 ساعة، أو ربما 36 إلى 48 ساعة على الأكثر، بعد الموافقة، سيكون ممكناً حقن الناس باللقاح".

جاءت تصريحاته في فعالية نظمتها صحيفة واشنطن بوست، في يوم شهد تسجيل 2295 وفاة جديدة بالفيروس حتى قبل إعلان كاليفورنيا، الأكثر سكاناً حصيلتها الكاملة.

وقال مسؤولون في عدة ولايات، إن عطلة عيد الشكر سبب في ارتفاع الأعداد.

