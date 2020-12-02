تنظيم الإخوان الإرهابي يؤسس لـ"دولة دينية" في ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وثيقة للبرلمان الألماني عن أن تنظيم الإخوان الإرهابي، وبعض التنظيمات التركية تسعى لتقويض النظام الديمقراطي وتأسيس دولة دينية بالبلاد. وثيقة تكشف.. الإخوان تسعى لتأسيس "دولة دينية" بألمانيا

وأوضحت الوثيقة المؤرخة بـ ٣ نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري واطلعت ”الخليج 365” على نسخة منها، أن "الجماعات المتطرفة مثل الإخوان وميللي جورش، تسعى لتأسيس دولة دينية وتقويض النظام الديمقراطي".

هل تشن سويسرا حملة ضد الإخوان الإرهابية؟ وتابعت "تضم حركة ميللي جورش التركية والجمعيات المرتبطة بها حاليًا حوالي 10000 عضو في ألمانيا، فيما تملك جماعة الإخوان حوالي 1000 من العناصر الأساسية في ألمانيا".

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