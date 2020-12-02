انفجار قنبلة يدوية قرب مطار أديس أبابا وتفكيك أخرى وسط العاصمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انفجرت قنبلة يدوية، صباح اليوم الأربعاء، بالقرب من مطار أديس أبابا الدولي، فيما تم تفكيك أخرى وسط العاصمة قبل أن تنفجر.

وقال مسؤولون محليون لـ"الخليج 365"، إن قنبلة يدوية كانت ملقاة على الطريق بمنطقة "جيورجيس ميكائيل" القريبة من مطار أديس أبابا، انفجرت ما أسفر عن إصابة شخص.

وأكد المسؤولون أن السلطات الأمنية الفيدرالية وخبراء المفرقعات وصلوا إلى موقع الانفجار، وتمكنوا من إبطال قنابل يدوية أخرى كانت ملقاة على تلة من القمامة بالمنطقة.

من ناحية أخرى، أعلنت شرطة العاصمة الإثيوبية، عن عثورها على قنبلة أخرى بمنطقة "غورد شولا" وسط المدينة قبل أن تنفجر.

وقال بيان صادر عن شرطة أديس ابابا، إن السلطات الأمنية تمكنت من إبطال القنبلة، واتهمت عملاء جبهة تحرير تجراي بالوقوف وراء هذا العمل التخريبي.

وتلاحق الحكومة الفيدرالية الإثيوبية متمردي "جبهة تحرير تجراي"، ضمن إجراءات إنفاذ القانون في الإقليم، وأحبطت خلال الأسبوعين الماضيين مخططات إرهابية وتخريبية لعناصرها داخل العاصمة.



وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أعلن السبت الماضي، وقف العمليات العسكرية بإقليم تجراي بعد اكتمالها بالسيطرة على مدينة مقلي.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن المرحلة المقبلة ستركز على إعادة بناء الإقليم وتقديم المساعدة الإنسانية للسكان.

ووجه، خلال بيان، اطلعت عليه ”الخليج 365”، رسالة تهنئة للإثيوبيين بمناسبة استكمال عملية إنفاذ القانون في إقليم تجراي.

وقال: "يسعدني أن أشارك الشعب الإثيوبي أننا أكملنا عملية إنفاذ القانون ووقف العمليات العسكرية في تجراي".