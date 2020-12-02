شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر يشيد بأداء الحكومة بشأن تنفيذ تكليفات الرئيس بتطوير عواصم المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ، بمتابعة تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتأمين المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة وضبط الأسواق والأسعار ومواجهة احتكار السلع، مؤكدا أهمية القضايا التي تشغل عقل المواطن المصرى ويعتمد عليها في حياته المعيشية.

وأشار "مطر" إلى أهمية المتابعة المستمرة من الحكومة أولا بأول للموقف التمويني ومدى توافر السلع الأساسية والحرص على الوقوف على الإجراءات التى تتخذها وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسواق، ولاسيما مع أزمة جائحة " كورونا" الحالية التى تفرض تأمين مخزون استراتيجى من هذه السلع، وهو ما يوجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما.

كما أشاد "مطر" بتنفيذ الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في مسار تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، مؤكدا أن عمليات التطوير وخاصة في مجال الطرق سيعيد على مصر بالخير الوفير لأنها تواجه العشوائيات بحلول جذرية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد أن هناك تكليفاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير العواصم والمدن الكبرى في المحافظات، بنفس الطريقة التي تمت في مشروع "الأسمرات" بالقاهرة أو "بشائر الخير" في الإسكندرية، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد حصر الأراضي التابعة للدولة تمهيداً لبناء مشروع سكني حضاري متكامل الخدمات في عاصمة كل محافظة، ينقل إليه سكان المناطق المتهالكة، أو سكان المناطق التى سيتم فيها فتح محاور مرورية جديدة، وإنشاء طرق، أو توفير خدمات للسكان عليها.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بالعمل على سرعة تسليم خرائط بالأراضى الجاهزة لهذا المشروع فى عواصم المحافظات، والتى تتبع أية جهة من جهات الدولة، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصول على هذه الأراضى، إلى جانب توفير أراض بديلة لهذه الجهات التى تتبع لها تلك الأراضى فى المدن الجديدة.