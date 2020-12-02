إصابات "كورونا" في العالم تتجاوز 62 مليونًا

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 62.84 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و464200 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ إكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.