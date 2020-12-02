تسجيل 9 إصابات بفيروس كورونا بينها حالتان بعدوى محليةفي الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم /الأربعاء/ عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 9 إصابات جديدة بواقع حالتين بعدوى محلية و7 وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86551 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.



وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن حالتي الإصابة المحليتين تم تسجيلهما في منغوليا الداخلية، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع 3 حالات في قوانغدونغ وحالة واحدة في كل من شنجهاي وفوجيان وخنان وشانشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3873 حالة غادر منها 3638 حالة المستشفيات بعد شفائهم.



وأضافت أن 18 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81649 شخصا، مشيرة إلى أن 6753 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.



وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل

3 حالات جديدة بدون أعراض حالة منها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 259 حالة منها 254 حالة وافدة.



وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 6396 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 109 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 675 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5361 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 565 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.