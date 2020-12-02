الصحة التونسية: 51 وفاة و1303 إصابات جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 51 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3311 حالة.
إصابات جديدة بالفيروس التاجي، خلال نفس الفترة لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 98 ألفًا و27 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1303
التونسيين يعتقدون أن انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في تونس نتيجة مؤامرة دولية.
وكانت قد ذكرت تونس سابقاً في دراسة أجرتها جريدة "الشروق" التونسية، بالتعاون مع المعهد الدولي لدراسات الرأي العام، أن 49.1% من
كما ترى تونس أن ظهور الفيروس كان ناجمًا عن خصوصية نمط الاستهلاك الغذائي لدى الصينيين.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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