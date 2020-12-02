بريطانيا توافق على استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" ضد Covid-19

أعلنت بريطانيا موافقتها على استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" ضد كوفيد 19، وسيتم طرحه للاستخدام الأسبوع المقبل وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقالت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء: "قبلت الحكومة اليوم توصية الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) للموافقة على استخدام لقاح COVID-19 الذي تنتجه شركة Pfizer-BioNTech".

وأضافت الحكومة في بيان: "اللقاح سيكون متاحا في جميع أنحاء المملكة المتحدة اعتبارا من الاسبوع

المقبل".

من جهته، قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن بريطانيا ستبدأ في تطعيم السكان ضد كوفيد -19 بلقاح فايزر الأسبوع المقبل، بعد أن وافقت الهيئة التنظيمية في البلاد على اللقاح يوم الأربعاء.

وقال لشبكة سكاي نيوز: "من أوائل الأسبوع المقبل سنبدأ برنامجا لتطعيم السكان ضد

COVID-19 هنا في هذا البلد" ، واصفا ذلك بأنها "أخبار رائعة".

وتابع الوزير لوسائل الإعلام قائلا: "أنني مسرور للغاية بهذه الأخبار. أنا فخور جدا بأن المملكة المتحدة هي أول مكان في العالم يمتلك لقاحا مصرحا به إكلينيكيًا جاهزا للانطلاق".

ولدى "فايزر" اتفاق لبيع 100 مليون جرعة من لقاحها لحكومة الولايات المتحدة، وتتيح لها خيار شراء 500 مليون جرعة إضافية، كما تجري الشركة محادثات مع حكومات أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حول صفقات مماثلة.