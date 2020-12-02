أفغانستان تسجل 262 إصابة و22 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت أفغانستان 262 إصابة جديدة و22 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكرت وكالة الأنباء الأفغانية (خاما برس) اليوم /الأربعاء/، أن عدد اختبارات الفيروس حتى الآن بلغ 152 ألفًا و108 اختبارات في المختبرات التابعة للدولة.



ووفقًا لوزارة الصحة الأفغانية، بلغ عدد المتعافين من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية 119 شخصًا، وسجلت العاصمة (كابول) اليوم 75 إصابة جديدة، وبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة 46 ألفًا و980 إصابة، فيما

ارتفع تراكمي الوفيات إلى 1822 حالة ووصلت حصيلة المتعافين من الفيروس 37 ألفا و26 شخصا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.