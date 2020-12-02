شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 36 ألف إصابة جديدة بـكورونا في الهند والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 10:42 صباحًا, 2 ديسمبر 2020 م المناطق_الرياض أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء، تسجيل 36604 إصابات جديدة بفيروس كورونا. ووصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9.5 ملايين.

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