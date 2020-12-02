بريطانيا تسمح باستخدام لقاح Pfizer-BioNTech

أصبحت المملكة المتحدة أول دولة في العالم تصرح بلقاح فيروس كورونا Pfizer وBioNTech ، مما يجعله متاحا اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
وقالت الحكومة: "قبلت الحكومة اليوم توصية الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) للموافقة على استخدام لقاح Covid-19 من شركة Pfizer-BioNTech". و"سيتم توفير اللقاح في جميع أنحاء المملكة المتحدة من الأسبوع المقبل."
وقالت شركة BioNTech الألمانية التي طورت اللقاح مع شركة Pfizer، في بيان إن الشركات مستعدة لتسليم الجرعات الأولى إلى المملكة المتحدة على الفور.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Pfizer، ألبرت بورلا، إن التفويض الصادر عن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة (MHRA) كان "لحظة تاريخية".
وقالت شركة BioNTech الألمانية التي طورت اللقاح مع شركة Pfizer، في بيان إن الشركات مستعدة لتسليم الجرعات الأولى إلى المملكة المتحدة على الفور.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Pfizer، ألبرت بورلا، إن التفويض الصادر عن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة (MHRA) كان "لحظة تاريخية".
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