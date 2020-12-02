القبض على تاجرين للحبوب المخدرة في كركوك

اعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، القاء القبض على تاجري مخدرات في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان تلقته الخليج 365، انه "من خلال متابعة عصابات الجريمة المنظمة والمتاجرين بالمواد المخدرة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهمين اثنين من ابرز المتاجرين بالحبوب المخدرة في ناحية الرشاد ضمن محافظة كركوك".



واشار البيان الى ان عملية القبض "تمت بعد تشكيل فريق عمل ونصب كمين محكم لهما والاطاحة بهم في منطقة شورار ضمن محافظة كركوك وبالجرم المشهود بحوزتهما (١٠٠٥) شريط حبوب مخدرة وكمية من مادة الكرستال ومواد اخرى تستخدم للتعاطي، حيث تم تسليمهما مع المواد المخدرة الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي".

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