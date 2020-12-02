شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بـ«كورونا».. وخطط لبدء التطعيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب، رويترز

سجّلت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، وفاة أكثر من 2500 شخص من جراء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد منذ نهاية إبريل/نيسان، بحسب بيانات نشرتها جامعة «جونز هوبكنز»، في حين أعلن مسؤول كبير في قطاع الصحة عن خطط للبدء في تطعيم الأمريكيين لوقايتهم من الفيروس في وقت قريب ربما في منتصف ديسمبر/كانون الأول.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة «كوفيد- 19» أنه بين الساعة 20:30 من مساء الاثنين والساعة 20:30 من مساء الثلاثاء (00:30 ت غ الأربعاء ) سجّلت الولايات المتحدة 2562 حالة وفاة وأكثر من 180 ألف إصابة جديدة بالفيروس.

والمرة الأخيرة التي تخطت فيها حصيلة الوفيات اليومية في الولايات المتحدة هذه العتبة تعود إلى نهاية إبريل/نيسان حين كانت الجائحة في ذروتها.

والولايات المتحدة التي تشهد منذ بضعة أسابيع طفرة وبائية جديدة هي البلد الأكثر تسجيلاً للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم أجمع، وقد بلغت هذه الحصيلة مساء الثلاثاء 270.450 حالة وفاة.

والولايات المتحدة هي كذلك الدولة الأولى في العالم من حيث أعداد المصابين بالفيروس؛ إذ بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد- 19» فيها لغاية مساء الثلاثاء، أكثر من 13.7 مليون إصابة، أي أكثر من خُمس إجمالي عدد الإصابات المسجلة في جميع أنحاء العالم (أكثر من 63.2 مليون إصابة) منذ ظهر الفيروس الفتاك للمرة الأولى في الصين في نهاية 2019.

والثلاثاء، حطمت الولايات المتحدة رقماً قياسياً جديداً على صعيد عدد مرضى «كوفيد- 19» الذي استدعت إصابتهم إدخالهم المستشفى؛ إذ بلغ عدد هؤلاء 99 ألفاً، وفقاً لمشروع «كوفيد تراكينغ». ويتركّز قسم كبير من هذه الحالات في عدد من ولايات الغرب الأوسط، مثل إنديانا وداكوتا الجنوبية.

وبعيد أيام من عيد الشكر، يخشى خبراء الأوبئة في الولايات المتحدة من أن الرحلات التي قام بها ملايين الأمريكيين للاحتفال بهذه العطلة العائلية مع أحبائهم ستفاقم وضع الجائحة في البلاد.

إلى ذلك، قال منصف السلاوي كبير المستشارين في برنامج الرئيس دونالد ترامب (أوبيريشن وُرب سبيد)، أو السرعة الفائقة، الثلاثاء إن نحو 20 مليون أمريكي قد يتلقون التطعيم المضاد لـ«كوفيد- 19» بحلول نهاية عام 2020 وسيكون بمقدور معظم الأمريكيين تلقي لقاحات عالية الفعالية بحلول منتصف 2021.

وأضاف السلاوي، وهو رئيس تنفيذي سابق لجلاكسو سميثكلاين ويشرف على الجزء الخاص باللقاحات في البرنامج: «خلال 24 ساعة، أو ربما 36 إلى 48 ساعة على الأكثر، من الموافقة، سيكون ممكناً حقن الناس باللقاح».