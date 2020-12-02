شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا تنفصل عن المدرب كيروش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، الثلاثاء، الانفصال عن كارلوس كيروش مدرب المنتخب الوطني قبل مرور ثلاثة أسابيع على خسارتين متتاليتين في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم.

وخسرت كولومبيا 3-صفر على أرضها أمام أوروجواي في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، ثم تعثرت 6-1 في ضيافة الإكوادور بعدها بأربعة أيام في أثقل هزيمة للفريق بالتصفيات منذ 1977.

وبعد الخسارتين، باتت كولومبيا تحتل المركز السابع في تصفيات أمريكا الجنوبية المكونة من عشرة منتخبات، بينما تتأهل أول أربعة منتخبات بشكل تلقائي إلى كأس العالم.

وقال الاتحاد الكولومبي في بيان: «اتفق الاتحاد الكولومبي لكرة القدم والمدرب كارلوس كيروش على أن المدرب لن يستمر في قيادة المنتخب الوطني الكولومبي».

وتولى كيروش (67 عاماً)، مدرب ريال مدريد السابق، قيادة كولومبيا في فبراير/شباط 2019.

وستلعب كولومبيا في المباراتين المقبلتين في تصفيات كأس العالم أمام البرازيل وباراجواي في مارس/آذار 2021.

كانت هذه تفاصيل خبر كولومبيا تنفصل عن المدرب كيروش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.