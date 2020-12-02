شكرا لقرائتكم خبر عن المسبار الصيني يحط بنجاح على الجانب المظلم من القمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين-أ.ف.ب

حط مسبار «شانغي 5» بنجاح، الثلاثاء، على القمر في مهمة أساسية في إطار برنامج الصين لإرسال راود فضاء إليه بحلول عام 2030.

وتقوم مهمة المسبار «شانغي 5» على جمع عينات من الغبار والصخور القمرية يصل وزنها إلى نحو كيلوجرامين، خصوصاً عبر سبر السطح إلى عمق مترين، ثم إرسالها إلى الأرض. وقد تساعد هذه العينات العلماء على تحسين فهم تاريخ القمر. ويفترض أن تصل هذه العينات إلى الأرض خلال ديسمبر/كانون الأول.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية إن المسبار «حط بنجاح في وقت متأخر من الثلاثاء على الجانب المظلم من القمر». وبدأت مع مهمة «شانغي 5» مرحلة جديدة في المشروع الفضائي الصيني الطموح الذي حقق مطلع عام 2019 إنجازاَ علمياَ غير مسبوق بعدما حطت مركبة تابعة لهذه المهمة على جزء من القمر تتعذر رؤيته من الأرض.

وهذه ليست المهمة الصينية الأولى إلى القمر. فقد أرسلت البلاد مرتين روبوتين صغيرين مسيّـرين «أرنب اليشم» إلى سطح القمر خلال مهمتي «شانغي 3» 2013 و«شانغي 4» بداية في 2018.

وتستثمر الصين مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي بغية اللحاق بأوروبا والولايات المتحدة وقد أرسلت أول رائد فضاء صيني في عام 2003.

وأنهت الصين التي تطلق أيضاً أقماراً اصطناعية لحسابها كما لحساب أطراف ودول أخرى، في يونيو/حزيران كوكبة نظامها الملاحي «بايدو»، وهي تأمل كذلك في إرسال رحلة مأهولة إلى القمر بعد عقد. وينوي العملاق الآسيوي بناء محطة فضائية كبيرة بحلول عام 2022 ما سيسمح له نظرياً بإبقاء رواد فضاء بشكل متواصل في الفضاء.