البرازيل تسجل 50909 إصابة جديدة بكورونا و697 وفاة

سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة البرازيلية، إن السلطات سجلت 50909 حالات إصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى زيادة يومية في الإصابات بالبلاد منذ أوائل سبتمبر، إضافة إلى 697 وفاة جديدة.
وتفيد بيانات الوزارة، أن إجمالي الإصابات في الدولة التي تقع في أميركا الجنوبية بلغت الآن ستة ملايين و386 ألفاً و787 حالة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 173817.
والبرازيل ثالث أسوأ دول العالم تضرراً بالجائحة بعد الولايات المتحدة والهند.
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