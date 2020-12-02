غوتيريش: أكثر من 40 مليون إنسان يرزحون تحت نير العبودية

الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن أكثر من 40 مليون شخص في العالم يعتبرون ضحايا الاستعباد، و71% منهم نساء.
وقال غوتيريش في بيان له، إن “أكثر من 40 مليون شخص يعتبرون اليوم ضحايا الاستعباد. وتمثل النساء والبنات نسبة الـ 71% من هذا الرقم”.
وأضاف أن الفئات الفقيرة والمهمشة، وخاصة الأقليات العرقية والإثنية، وممثلو الشعوب الأصلية والمهاجرون يتعرضون للاستعباد أكثر، مضيفا أن عدم المساواة بين الجنسين يزيد من التمييز.
ودعا غوتيريش أعضاء الأمم المتحدة لبذل مزيد من الجهود من أجل وضع حد لتلك الظواهر “الفظيعة”.
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