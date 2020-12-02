شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس، ما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى 35,163 وفقا لما قالته السلطات الصحية اليوم.
ومن بين الـ 511 إصابة المسجلة حديثا، كانت هناك 493 إصابة محلية و18 إصابة وافدة من الخارج، فيما لم تعلن البلاد أي حالة وفاة اليوم ليبقى العدد عند 526 حالة وفاة.
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