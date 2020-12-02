شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تواصل انتهاكاتها ضد العمالة الأجنبية.. أبرز التجاوزات × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النظام القطرى انتهاكات مستمرة بحق العمالة الأجنبية فى الدوحة، ولديها سجل حافل بمخالفة تعهداتها والتزاماتها الدولية بشأن العاملين الأجانب بها، وسبق وأن تمت إدانتها من قبل منظمة العمل الدولية بسبب تعاملها مع العمالة غير القطرية، خصوصًا العمالة التي قامت بتجهيز المنشآت الرياضية، وضربت بالقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط.

· نظام الكفالة يمنح المواطنين والشركات الخاصة سيطرة كاملة تقريبا على توظيف العمال المهاجرين و وضعهم كمهاجرين.

· الافتقار إلى اللوائح والحماية لحقوق العمال المهاجرين إلى انخفاض الأجور وظروف العمل السيئة وإساءة معاملة الموظفين، والتمييز العنصري والعنف القائم على الجنس.

· العنصرية إلى تضخيم المعاملة اللاإنسانية للعمال الأفارقة وجنوب آسيا ذوي البشرة الداكنة.

· معاملة قطر السيئة للعمالة الوافدة، و استغلالها المفرط أبشع استغلال، و تعرضهم للترحيل، والتعذيب بالسجون

· اعتقال وطرد عشرات العمال الوافدين لم يُمنح الكثيرون حتى الفرصة لجمع أمتعتهم.