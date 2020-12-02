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مالك السفينة المختطفة بنيجيريا: الفدية مليون و500 ألف دولار
الأربعاء 2 ديسمبر 2020
قال مالك السفينة المختطفة بسواحل نيجيريا، عدنان الكوت ”لبناني الجنسية“، إن مختطفي سفينته طالبوا بفدية مقدارها مليون و500 ألف دولار، للإفراج عن السفينة وطاقمها المكون من 10 أشخاص.
وأضاف الكوت، في مداخلة متلفزة، إنه سيتم التفاوض على هذا المبلغ كون المركب كلها لا تساوي 500 ألف دولار وسنصل لمبلغ معقول وحينها سندفعه.
وقال الكوت إن سفينته أبحرت 12 رحلة على نفس الطريق نيجيريا والكاميرون ولم يحدث أي قرصنة، مشيرًا إلى أن تلك الرحلة تعد الثانية لطاقم السفينة.
وأكد مالك السفينة أن الوسطاء أخبروه أن مبلغ الفدية سيتم تخفيضه، فالمبلغ خيالي وأنه سيتوجه للكاميرون للقاء مع التاجر لإعادة الطاقم كله بخير.
وتعرض مركب لبناني وطاقمه المكون من 10 أشخاص بينهم ضابط بحري ومهندس مصري، منذ أيام للقرصنة في سواحل نيجيريا أثناء توجه المركب من ميناء كوكو إلى دولة الكاميرون.
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