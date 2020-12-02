شكرا لقرائتكم ماكرون يعلن عن موعد حملة تلقيح ضد كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، التحضير لحملة تلقيح للعامة في فرنسا "بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو"، بعد حملة أولى تخصص للأشخاص الأكثر ضعفا.

وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، عقب مباحثات في الإليزيه، أنه "ستكون هناك حملة تلقيح أولى موجهة جداً (...) وستكون خاصة بالأشخاص الأكثر عرضة للفيروس في فرنسا".

وأوضح أن هذه الحملة الأولى لن تكون مخصصة للجمهور العريض، نظراً لكميات اللقاح المحدودة التي ستحصل عليها البلاد.

وأكد الرئيس الفرنسي أنه "ستكون هناك موجة تلقيح ثانية ستفتح بين أبريل ويونيو، وستكون موسعة ويستفيد منها الجمهور العريض".

وفرنسا من بين أكثر الدول الأوروبية تأثراً بالفيروس. وقد اضطرت، في نهاية أكتوبر الماضي، إلى إعادة فرض الإجراءات التقييدية لكبح الموجة الثانية من الوباء.