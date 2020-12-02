مصر: انطلاق فعاليات التدريب البحري الجوي المشترك «ميدوزا - 10»

سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)

انطلقت في مصر، أمس، فعاليات التدريب البحري الجوي المصري اليوناني القبرصي المشترك «ميدوزا -10» والذي سيستمر لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط في مصر بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية، وكل من السعودية وأمريكا والبحرين والسودان والأردن وإيطاليا وألمانيا بصفة مراقب.

وقالت مصادر مصرية لـ«الاتحاد»: إن قطعاً عسكرية بحرية من اليونان وقبرص والإمارات وفرنسا وصلت نطاق المنطقة الشمالية العسكرية «شمالي مصر»، وبدأت القوات المشاركة في تلقي المعلومات النظرية لتنسيق وتوحيد المفاهيم العسكرية خلال الأيام المقبلة.

وبحسب المصادر فإن التدريب سيكون في الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 6 ديسمبر، موضحةً أنها ستشمل على تنفيذ عملية إبرار بحري على الساحل لعناصر من قوات الصاعقة المحملة على حاملة المروحيات «جمال عبد الناصر» لتأمين شاطئ ضد التهديدات الإرهابية، وسيتم دفع مجموعات استطلاع وتنفيذ أعمال تمهيد نيراني.

وأشارت المصادر إلى أن أبرز ما يميز التدريب المشترك هذا العام هو أنه سيشمل إبحار ليلي للقوات والقطع البحرية للتدريب على التدريب في حالة السكون والتواصل عبر الراديو ووصفه بأنه من أصعب التدريبات البحرية.

وأعلن المتحدث العسكري المصري أن التدريب سيشتمل على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام القوات المشاركة في التدريب بأعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط في إدارة العمليات المشتركة وكذلك تبادل الخبرات بين القوات المشاركة، وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من متغيرات سريعة ومتلاحقة.

وبحسب المتحدث العسكري المصري فإن المشاركين في التدريب من كافة الدول عبروا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد، الذي يأتي في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والدول الصديقة، وتنسيق الجهود والعمل المشترك لمواجهة التحديات بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.