تركيا: اعتقال 82 شخصاً بذريعة الانقلاب المزعوم

سيف اليزيد - أنقرة (وكالات) أمرت السلطات التركية باعتقال 82 من أفراد الجيش في إطار عملية تستهدف أنصار «فتح الله جولن» الذي تقول أنقرة إنه كان وراء محاولة انقلاب المزعوم في 2016.

وقالت وسائل إعلام تركية إن عملية أمس، شملت 39 إقليماً، وألقي القبض بالفعل على 63 من المطلوبين، وهناك 70 من بين المشتبه بهم ما زالوا بالخدمة. ومنذ محاولة الانقلاب المزعوم تحتجز السلطات نحو 80 ألفاً انتظاراً لمحاكمتهم وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفاً من العاملين بالحكومة وأفراد الجيش وغيرهم. ويستخدم القضاء كأداة لدعم البرامج السياسية في تركيا منذ عشرات السنين، ويقول خصوم أردوعان إن القضاء استخدم في عهده كهراوة سياسية وتعرض للتجريف بدرجة غير مسبوقة. وفي ظل حملة التطهير التي شنها أردوغان تم عزل آلاف القضاة والمدعين وفق بيانات الحكومة نفسها، وحل محلهم قضاة جدد لا يمتلكون الخبرة وغير مؤهلين للتعامل مع الزيادة الكبيرة في أعباء العمل من جراء القضايا المرتبطة بمحاولة الانقلاب.

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