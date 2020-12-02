شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة موظفين بالسفارة الروسية في كابل بانفجار عبوة ناسفة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت روسيا أن موظفين في سفارتها في أفغانستان أصيبوا الثلاثاء بجروح طفيفة بانفجار عبوة ناسفة محلية الصنع أثناء مرور سيارتهم في العاصمة كابل.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن العبوة الناسفة انفجرت على مقربة من السفارة أثناء مرور سيارة تابعة للبعثة الدبلوماسية، مشيرة إلى أن عددا من موظفي السفارة الذين كانوا في السيارة أصيبوا بكدمات طفيفة.

وأوضح البيان أن التقارير الأولية تشير إلى أن الهجوم كان يستهدف سيارة تابعة لقوات الأمن الأفغانية كانت تواكب السيارة الدبلوماسية الروسية، لكن الوزارة شددت على أنه مع ذلك، ليس مستبعدا أن يكون ما حصل هجوما يستهدف رعايا روسًا، داعية السلطات الأفغانية إلى اتخاذ إجراءات شاملة لضمان سلامة أفراد البعثات الدبلوماسية الروسية في أفغانستان.

ولفت البيان النظر إلى أن السفارة الروسية في كابل ستتخذ من ناحيتها إجراءات أمنية إضافية لحماية موظفيها ومنشآتها.