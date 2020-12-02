شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: إصابات كورونا دون 10 آلاف لليوم الثالث على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية أمس الثلاثاء تسجيل 8083 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ارتفاعا من 4005 أمس، لكن دون مستوى العشرة آلاف لليوم الثالث على التوالي، وهو ما لم يحدث منذ منتصف سبتمبر أيلول.

وارتفع عدد الوفيات في فرنسا بسبب عدوى كوفيد-19 بواقع 775، إلى 53506.

وبلغ المتوسط المتحرك للوفيات في سبعة أيام 467، منخفضا عن مستوى 500 للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وبلغ إجمالي الإصابات في فرنسا مليونين و230571، وهي خامس أعلى حصيلة في العالم.