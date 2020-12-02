أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسمياً

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – دبي

أعلنت شركة أرابتك القابضة، أكبر شركة مقاولات في الإمارات، إفلاسها رسمياً، وأنها ستتقدم بطلب للمحكمة بهذا الشأن.

وتعد شركة “أرابتك” التي تأسست عام 1975 وأدرجت بسوق دبي المالي عام 2005 أكبر شركة مقاولات، وأسهمت في بناء أكثر المعالم شهرة في الإمارات، مثل متحف اللوفر في أبوظبي وبرج خليفة في دبي.

ومن بين أبرز المساهمين في شركة “أرابتك” صندوق مبادلة للاستثمار التابع لحكومة أبوظبي.

وقالت “أرابتك”، في بيان لها: “سنتقدم في أقرب وقت ممكن بطلب للمحكمة المختصة لإعلان إفلاس الشركة وتصفيتها”.

وجاء قرار الإفلاس في أعقاب إعلان “أرابتك” عن تفاقم الخسائر المتراكمة لتشكل 97% من رأس المال المدفوع.

وبدأت الشركة فعلياً بتسريح موظفيها منتصف العام الجاري، فيما سيتأثر أكثر من 45 ألف موظف توظفهم الشركة بقرار التصفية.

وأواخر أكتوبر ومطلع نوفمبر الماضي، قامت الشركة بتسريح أكثر من خمسة آلاف موظف في غضون أسبوعين.