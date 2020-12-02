وزير العدل الأمريكي: لم نتوصل لأدلة على التلاعب بالانتخابات

قال وزير العدل الأمريكي وليام بار إن الوزارة لم تتوصل إلى أي أدلة على تلاعب واسع النطاق بالأصوات في انتخابات الرئاسة، رغم ادعاءات الرئيس دونالد ترامب المتكررة بهذا الصدد.
ونقلت أسوسييتد برس عن بار قوله "حتى تاريخه، لم نرصد تزويرا على نطاق كان من الممكن أن يؤثر في نتيجة الانتخابات".
كان بار قد أصدر تعليمات لممثلي ادعاءاتحاديين بالشروع في تحقيقات في اتهامات التلاعب ذات المصداقية، وطالبهم بتفادي التحقيقات في "الادعاءات الخيالية أو المبالغ فيها".
وفاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة بعدما تفوق على ترامب بفارق واسع في الانتخابات التي أُجريت في الثالث من نوفمبر حيث حصل على 306 أصوات في المجمع
ورد الفريق القانوني لحملة ترامب الانتخابية قائلا إن وزارة العدل لم تقم بما يكفي من التحقيقات في اتهامات التلاعب بالأصوات.
وقال رودي جولياني وجينا إليس المحاميان عن ترامب في بيان مشترك "مع كل الاحترام لوزير العدل، لم يكن هناك أي شكل من أشكال تحقيقات وزارة العدل".
وأضافا "وعلى الرغم من ذلك، سنواصل السعي وراء الحقيقة".
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