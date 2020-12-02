شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يدعو حاكم جورجيا إلى إلغاء انتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، حاكم ولاية جورجيا بريان كيمب إلى إلغاء انتخابات مجلس الشيوخ القادمة بالولاية، مكررا مزاعمه التي لا تستند إلى دليل بشأن وجود تزوير واسع النطاق خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت الشهر الماضي.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: "افعل شيء ما يا بريان كيمب، لقد سمحت بخضوع ولايتك للاحتيال.. يجب أن نتحقق من التوقيعات ونحصي المظاريف الموقعة مقابل بطاقات الاقتراع ثم نلغي الانتخابات، فلن تكون هناك حاجة لها.. سنفوز جميعا".

وكان ترامب قد خسر ولاية جورجيا أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن في انتخابات الشهر الماضي، ورفض القبول بالهزيمة وقال إن هناك تزويرا للأصوات.

يشار إلى أن ولاية جورجيا، التي كانت غالبا تصوت للجمهوريين، ستجري جولتي انتخابات إعادة متزامنتين لمجلس الشيوخ في يناير. وستحدد نتائج تلك الانتخابات أيا من الحزبين، الجمهوري أم الديمقراطي، سوف يسيطر على مجلس الشيوخ الأمريكي بعد تنصيب بايدن.