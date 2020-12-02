شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني: مجازر الحوثيين جرائم حرب مكتملة الأركان والان نبدء بالتفاصيل
وطالب الأمم المتحدة والمبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث وفريق الرقابة الدولية بإدانة واضحة لهذه الجريمة النكراء، والقيام بمسؤولياتهم في وقف جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية.
وقد اندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني، وميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الأربعين شمالي مدينة تعز.
وقال «موقع سبتمبر نت» التابع للجيش الوطني، أمس، إن المعارك اندلعت الإثنين وأسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.
وفي السياق، استشهدت طفلتان، وأصيب ثلاثة مدنيين آخرين، في قصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية، على الأحياء السكنية شمال مدينة تعز.
وأفاد الموقع نقلًا عن مصدر طبي باستشهاد طفلتين الأولى عمرها سبعة أشهر، والثانية عمرها تسع سنوات، وإصابة ثلاثة مدنيين، جراء قصف ميليشيا حي المفتش في منطقة عصيفرة، شمال تعز، بالمدفعية الثقيلة.
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