شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك الإمارات في الاحتفال باليوم الوطني.. تآخ ومصير مشترك والان نبدء بالتفاصيل

تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبًا اليوم بالذكرى التاسعة والأربعين لقيام اتحادها الذي تكوّن بإجماع حكام إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القوين في الثاني من ديسمبر عام 1971 واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم، حيث أقرّوا دستورًا مؤقتًا ينظم الدولة ويحدد أهدافها، قبل أن تعاضدهم إمارة رأس الخيمة بانضمامها للاتحاد في العاشر من شهر فبراير من عام 1972، وتُعدّ الإمارات التي تتألف من سبع إمارات هي (أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين)، من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسخت جذورها على مدى أكثر من أربعة عقود متصلة ويتميّز نظامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك نتيجة طبيعية للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء والحب المتبادل بينها وبين مواطنيها.

الشعار الإعلامي

وأصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الشعار الإعلامي الموحّد لمشاركة المملكة في الاحتفاء باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يصادف الثاني من ديسمبر 2020. ويتيح المركز الشعار لتحميله واستخدامه من قبل جميع الجهات الحكومية والإعلامية والقطاع الخاص والأفراد. وكان مركز التواصل الحكومي قد أصدر عددًا من الهويات الإعلامية لعديد من المناسبات الوطنية، وكان آخرها هوية موسم الحج 1441 هجرية، تحت شعار «بسلام آمين»، وغيرها من هويات المناسبات الوطنية.

المملكة تشاطر

وتشاطر المملكة قيادة وشعبًا دولة الإمارات الشقيقة أفراحها، تأكيدًا لعمق المحبة وقوة العلاقات بين البلدين، التي تشهد تطورًا إستراتيجيًا في إطار رؤيتهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز علاقات التعاون التاريخية في مختلف المجالات.

وتجسيدًا لعمق العلاقة ومتانتها بين البلدين فقد صدر في 21 سبتمبر 2016، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على شارع «الصفوح» في دبي، وذلك تقديرًا لشخصه وإعزازًا لدوره المحوري في مساندة مختلف قضايا الأمتين الإسلامية والعربية، ومواقفه المشرّفة في تعزيز التعاون الخليجي ضمن مختلف مساراته بما يحقق الأهداف التنموية وطموحات التطوير والتقدم في المنطقة.

خارطة طريق

وأيضًا، في إطار تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين ووضع خارطة طريق لها على المدى الطويل بدأت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في 24 جمادى الأولى 1438هـ الموافق 21 فبراير 2017 أعمال الخلوة الاستثنائية المشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تحت اسم «خلوة العزم»، انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات -يحفظهما الله-.

حكمة واعتدال

وتتسم السياسة الخارجية لدولة الإمارات التي وضع نهجها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله» بالحكمة والاعتدال، وترتكز على قواعد إستراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترامها المواثيق والقوانين الدولية، إضافة إلى إقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، بجانب الجنوح إلى حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية والوقوف، إلى جانب قضايا الحق والعدل، والإسهام الفاعل في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.

العمل الخليجي

وتعمل الإمارات على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير علاقات التعاون الثنائي لتمتين صلابة البيت الخليجي الواحد من خلال الاتفاقيات الثنائية وفعاليات اللجان العليا المشتركة، والتواصل والتشاور المستمرين، واضطلعت بدور نشط على الساحتين العربية والدولية، وعملت بمؤازرة شقيقاتها دول مجلس التعاون لتحقيق التضامن العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية.

كما كان لها أثر فاعل في جامعة الدول العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة ومجموعة دول عدم الانحياز والعديد من المنظمات والهيئات العربية والدولية.

تقدم وازدهار

وتبوّأت الإمارات على الصعيدَين الإقليمي والدولي مكانة متقدمة ومرموقة في خارطة أكثر الدول تقدمًا وازدهارًا واستقرارًا في العالم، فيما أحرزت تقدمًا جديدًا وبارزًا في مؤشر الابتكار العالمي محققة قفزة لتكون ضمن بلدان الفئة العليا الأكثر ابتكارًا في الترتيب العام للمؤشر.

وتركز رؤية الإمارات 2021 على ترسيخ اقتصاد مستقر ومتنوع يحقق الاستدامة في مستقبل أقل اعتمادًا على الموارد النفطية وأكثر اهتمامًا بتنويع مصادر الطاقة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة.

تمكين المرأة

ويجسّد نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين المرأة نموذجًا متفردًا يُحتذى به على مستوى العالم، فالمرأة الإماراتية شريكة في مسيرة التنمية ومربية لأجيال المستقبل، وتُعدّ جزءًا لا يتجزأ من رؤية الدولة لاستشراف المستقبل.

وجهة سياحية

وفي المجال السياحي تحرص الإمارات العربية المتحدة على توفير متطلبات الراحة للمواطن والسائح، وتولي التراث أهمية كبيرة لتقديم التاريخ الإماراتي وإيصاله للعالم المعاصر، حيث فرضت نفسها كواحدة من الوجهات السياحية المهمة على خريطة السياحة الدولية تمتزج فيها الأصالة مع الحداثة والتطور، ويظهر ذلك من خلال النهضة العمرانية المتسارعة في جميع القطاعات.

ركيزة أساسية

ويشكل القطاع السياحي ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة لما له من أثر مباشر في خلق فرص العمل وتنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز مصادر الدخل. ويشهد الاستثمار الإماراتي في الذكاء الاصطناعي نموًا ملموسًا خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث قطعت الإمارات أشواطًا متقدمة في مسيرة استشراف المستقبل، وذلك من خلال إطلاق مسيرة تحقيق مئوية الإمارات والإعلان عن إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وعن مشروع «المريخ 2117» وإطلاق «نايف-1» أول قمر اصطناعي نانومتري إماراتي.

القمر الصناعي

وفي 29 أكتوبر 2018 أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة القمر الصناعي «خليفة سات» إلى مداره، مدشنة بذلك عهد التصنيع الفضائي الكامل. ومع وصول «خليفة سات» إلى مداره يرتفع عدد الأقمار الصناعية الإماراتية إلى 9 أقمار، مما يُعد خطوة متقدمة نحو تحقيق هدفها المعلن بإطلاق 12 قمرًا صناعيًا بحلول 2020م وتحوّل قطاع الفضاء إلى أحد أهم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في الدولة.

مساجد شهيرة

وتزخر دولة الإمارات العربية المتحدة بمجموعة من المساجد التي اكتسبت شهرة عالمية بفضل ما تمثله من قيمة دينية وإنسانية مغلفة بطابع جمالي مستمد من طرازها المعماري الفريد الموائم بين الأصالة والحداثة. ويقف جامع الشيخ زايد في أبو ظبي أكثر المساجد المعاصرة روعة وجمالًا في العالم، وشيّد بناؤه ليكون معلمًا يحتفي بالحضارة الإسلامية ومركزًا لعلوم الدين الإسلامي.. «الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي»: ليس شعارًا بل حقيقة أثبتها قادة البلدين وشعباهما على مر التاريخ.