شكرا لقرائتكم خبر عن بنك لبنان المركزي نفذ عمليات مشبوهة وغسيل أموال لـ «حزب الله» والان نبدء بالتفاصيل

فيما تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تضييق الخناق على النظام الإيراني وأذرعته في المنطقة، خصوصا «حزب الله»، تلوح في الأفق بوادر تدقيق شامل حول عمليات بنكية في البلاد تابعة للمصرف المركزي في لبنان، ليظهر في الواجهة اسم حاكم المصرف شخصيا رياض سلامة، الذي أعاق تدقيقا جنائيا أمريكيا حول عمليات المصرف ما يجعله هدفا محتملا للعقوبات في المرحلة المقبلة، وتهمته عمليات فساد وغسيل أموال مرتبطة بـ «حزب الله»، فكيف سيكون وقع هذه العقوبات على المصرف وحاكمه خصوصا ولبنان المأزوم على كافة الأصعدة عموما.

العقوبات تتمدد

ويوضح المحلل السياسي إلياس الزغبي، في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن «العقوبات الأمريكية تتمدد ولا تتوقف عند بعض الشخصيات ذات الارتباط المباشر بحزب الله، وهناك خلفية أخرى هي خلفية الفساد التي تسعى الإدارة الأمريكية بوجهها الراحل والمقبل لمساعدة لبنان على معالجة تراكم الآثار الخطيرة لهذا الأداء الفاسد لمدى سنوات».

ويقول الزغبي: «لم يعد مستبعدا أن تتناول العقوبات مستويات اقتصادية ومالية مسؤولة في لبنان، لذلك جاء هذا التقرير لكي يدل بالإصبع مباشرة على مسؤولين في مصرف لبنان سواء على مستوى تغطية بعض العمليات المالية المشبوهة أو حتى على مستوى مساعدة حزب الله على التهرب من العقوبات وتمرير أموال بشكل أو بآخر إلى الحزب».

ويشدد الزغبي على أن «هذه العقوبات ليست مجرد تسريبات هدفها الضغط السياسي فقط، بل هي واقعية فعلا ولعل لبنان يستطيع الاستفادة من هذه العقوبات المرتقبة لكي يصحح بوصلته فتكون الطبقة السياسية بكل مستوياتها على المستوى السياسي المسؤول، وعلى المستوى الاقتصادي والمالي والمصرفي، كل هذه المستويات تكون خاضعة للمراقبة والمحاسبة، لذلك لا أستبعد أن تتوسع العقوبات الأمريكية فلا تقتصر على الشخصيات السياسية والمسؤولين السياسيين، بل تتعدى الأمر إلى مسؤولين ماليين واقتصاديين».

سلطة خاضعة

ويجزم بأن «لبنان تحت إدارة هذه السلطة الخاضعة لحزب الله، على الأقل منذ 4 سنوات إلى الآن أخذت لبنان إلى مسار يناقض مصلحته الوطنية ويناقض تاريخه وحقيقة انتمائه إلى المستوى العربي كبيئة عربية، وإلى المستوى الدولي وانتسابه التاريخي والدائم إلى المجتمع الدولي»، لافتا إلى أن «هذه السلطة ترتكب جريمة كبرى في عزل لبنان وأخذه إلى المحور الإيراني، الخاضع لمراقبة شديدة والمحكوم على المدى المتوسط بتراجع نفوذ، عندها يكون لبنان قد تم زجه في محور يناقض مصلحته وسيادته وقراره المستقل».

تدقيق أمريكي

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال»، قد أفادت بأن أمريكا تسعى منذ أشهر لتدقيق شامل في حوالات مصرف لبنان، وذلك للاشتباه في عمليات فساد وغسيل أموال مرتبطة بـ «حزب الله». وأكد التقرير أن مسؤولين ودبلوماسيين في الولايات المتحدة باتوا يمارسون ضغوطا على البنك المركزي اللبناني، كجزء من حملة دولية لتهميش حزب الله المدعوم من إيران ومكافحة الفساد في البلاد.

عقوبات منتظرة

ومن هذه الضغوط، التهديد بفرض عقوبات على مسؤولي المصرف، وبحسب التقرير، فإن أمريكا تسعى منذ أشهر لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي يكشف أدلة على غسيل أموال وفساد وعلاقات كبار المسؤولين اللبنانيين بحزب الله، إلا أن هذه المساعي تعرضت لانتكاسة هذا الشهر عندما انسحبت شركة «ألفاريز أند مارسال» Alvarez & Marsal، التي كلفت بعملية التدقيق لعدم حصولها على منفذ لسجلات البنك المركزي. فيما اعتبر المسؤولون الأمريكيون أن مصرف لبنان كان محوريا في تمويل ميليشيا حزب الله المصنفة إرهابية لدى أمريكا، بما في ذلك هجمات ضد حلفاء واشنطن.

سلامة على القائمة

ومن الأدلة التي تغذي هذه المخاوف، نسخ من سجلات البنك المركزي تظهر السماح لحسابات «حزب الله» في أحد البنوك اللبنانية الخاصة بالعمل حتى بعد أن طلبت واشنطن إغلاقها. وذكر التقرير أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة موجود ضمن أولئك الذين يعيقون التدقيق الجنائي، إضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين مرتبطين بحزب الله، مما يجعلهم هدفا محتملا للعقوبات الأمريكية مع حلفائهم.