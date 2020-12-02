شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة المرحلة على حل الدولتين والان نبدء بالتفاصيل

حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي من خطورة المرحلة الحالية على حل الدولتين، «كون اليمين الحاكم في إسرائيل يسابق الزمن في تنفيذ مشاريعه ومخططاته الاستعمارية التوسعية التي تحقق خارطة مصالحه في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودائمًا على حساب الفلسطينيين وحقوقهم».

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