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50 ألف إصابة و697 وفاة بكورونا في البرازيل

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سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 50909 إصابات بفيروس المستجد ( كوفيد 19 ), و 697 حالة وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية في بيانها أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 6,386,787 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 173817 حالة وفاة.

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