شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف إصابة و697 وفاة بكورونا في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية 50909 إصابات بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ), و 697 حالة وفاة جديدة. وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية في بيانها أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 6,386,787 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 173817 حالة وفاة.

كانت هذه تفاصيل خبر 50 ألف إصابة و697 وفاة بكورونا في البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.