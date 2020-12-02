شكرا لقرائتكم خبر عن اختطاف 3 بحارة لبنانيين في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان مساء أمس الثلاثاء أنها" تتابع قضية المخطوفين اللبنانيين في نيجيريا، خصوصاً وأن الجهة الخاطفة تطالب شركة جلوبال شيبينج كومباني ليمتد المستأجرة للسفينة التي تعمل في نيجيريا بدفع فدية".
وأضافت الوزارة أن "اللبنانيين الثلاثة الذين يعملون على متن الباخرة هم: القبطان بلال ريداني ومصطفى رهيف عجاج وحسام حيدر" .
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد أُبلغت من سفيرها في نيجيريا حسام دياب باختطاف البحارة الثلاثة.
وأعاد الخاطفون الباخرة مع بحارين اثنين من الكاميرون ولا يزال ثمانية بحارة، بينهم اللبنانيين الثلاثة فى أيدى الخاطفين.
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