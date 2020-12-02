شكرا لقرائتكم خبر عن الحسيني لـ الخليج 365: لبنان ينهار.. و«حزب الله» مرعوب والان مع التفاصيل
وقال الحسيني إن حزب الله يزعم أن الجبهة الداخلية اللبنانية أقوى من نظيرتها الإسرائيلية، ويكرر أن بيئة الحزب متماسكة رغم الحصار المالي والاقتصادي الذي يخنق لبنان، لأن موارد الحزب مستقلة عن الدولة والمصارف، وكما يتم نقل الأسلحة، يتم نقل الأموال. وأضاف أن الحزب عمل سياسيا على خطين لإبقاء «الستاتيكو» الحالي، فدفع لبنان لتجميد مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل شهرين بانتظار تبيان حقيقة المشهد الإقليمي الدولي بعد تسلم جو بادين الرئاسة، وعطل تشكيل الحكومة الجديدة، والوضع القائم يناسبه لأن رئيس الجمهورية موال له، والحكومة القائمة حاليا أيضا، والرئيس المكلف سعد الحريري سيبقى ضعيفا وتحت السيطرة من دون حكومة.
وفند الأمين العام مزاعم حزب الله، مؤكدا أن تطميناته تكذبها الوقائع، فالوضع داخليا خطير للغاية، والدولة منهارة وعاجزة، والفلتان على كل المستويات سيد الموقف، والإفلاس المالي صار واقعا ينذر بالأسوأ في الأسابيع القليلة القادمة، فلا يكاد اللبنانيون يجدون قوت يومهم، فكيف لو وقعت الحرب وتعطلت المرافق العامة والخدمات، وركة استيراد البضائع والسلع، وقبع المواطنون في منازلهم دون عمل.
وكشف أن التقديرات تشير إلى أن لبنان ذاهب لمجاعة من دون حرب، فكيف لو حصلت هذه الحرب، لافتا إلى أن حزب الله استبق هذا السيناريو بإرساء ما يسمى «الاقتصاد المقاوم»، وتشكلت لديه شبكة مالية – تجارية – أمنية - عسكرية مستقلة عن الدولة، وسيكون قادرا على إنفاق الأموال على بيئته الخاصة لتأمين صمودها، لكن ماذا عن باقي لبنان؟.
واعتبر أن حزب الله يعتبر أن هذه فرصة للانقضاض على ما تبقى من الدولة، وهو وضع خططا للسيطرة الكاملة عليها، فهو يترقب تدهورا خطيرا في الأوضاع الأمنية الداخلية نتيجة إفقار وتجويع اللبنانيين في المرحلة التي ستمتد حتى شباط 2021، ومن هذه الخطط خطة أمنية محكمة للسيطرة على مناطق نفوذه وتحصينها في مواجهة أي اختراقات، وفرض سيطرته على كامل لبنان.
وخلص الحسيني إلى أن «حزب الله» خائف للغاية من احتمال تعرضه لضربة مفاجئة، وهو يحاول طمأنة جمهوره لتأمين هذه البيئة معيشيا، لكن نقطة الضعف الكبيرة التي لا يستطيع مواجهتها لأنه لا يعرفها، هي حجم الضربات النارية التي سيتلقاها ومعه كل لبنان من البر والبحر والجو، وهل سيكون بإمكانه الصمود.. وأكد أن الحزب يجهل كيف ستكون ردة فعل اللبنانيين في المناطق الخارجة عن سيطرته، وهل ستصمت القوى السياسية عن هذا السيناريو الكارثي، خصوصا أن الكثير منها تسلح واستعد للدفاع عن مناطق نفوذه، ما يضع لبنان تحت خطرين: الحرب الإقليمية والحرب الأهلية.
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