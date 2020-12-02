شكرا لقرائتكم خبر عن وفــد أوروبـي يبحـث التطـورات فـي الســـودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن

يصل إلى الخرطوم، اليوم الاربعاء، وفد إنساني رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي لمتابعة التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية، فيما أعلن المبعوث الأمريكي للسودان عن تقديم الدعم والمساندة للحكومة والمجتمع المدني، في حين برز اتجاه لتوحيد الأحزاب الاتحادية، بينما أعلنت الجبهة الثورية عن مشاورات لتكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية.

يصل اليوم الى الخرطوم وفد إنساني رفيع المستوى برئاسة جانيز لينارتشيتش، المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات وأعلى مسؤول أوروبي مسؤول عن المساعدات الإنسانية الأوروبية حول العالم.

وتستمر زيارة المفوض الأوروبي حتى يوم الجمعة القادم وتشمل زيارة المعسكرات في ولايتي كسلا والقضارف لتفقد أوضاع عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين الذين فروا من القتال في منطقة تيغراي بإثيوبيا.

وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي أن الهدف من زيارة المفوض هو متابعة التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية في السودان منذ يونيو/حزيران الماضي، حيث يلتقي المسؤول الأوروبي برئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومحمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة.

العدالة الانتقالية

الى ذلك، أعلن السفير دونالد بوث المبعوث الأمريكي للسودان عن تقديم الدعم والمساندة للحكومة والمجتمع المدني وأشاد بدور هيئة محامي دارفور وبجهودها.

ونظمت هيئة محامي دارفور بالتعاون مع منظمة «معاً في خدمة الإنسانية» وجامعة كولومبيا الأمريكية، أمس الثلاثاء، مؤتمراً عن بعد حول مؤتمر العدالة الانتقالية «أنموذج السودان».

وتناول كل من وزير العدل والنائب العام قانون مفوضية العدالة الانتقالية والمشاورات، والعدالة في تعزيز دور القانون، ومفهوم العدالة الانتقالية ونظمها وآلياتها والدروس المستخلصة من التجارب الأخرى.

توحيد التيارات الاتحادية

في جانب آخر، أكد الشريف صديق الهندي رئيس الحزب الوطني الاتحادي الموحد -القيادة الثورية- أن الأحزاب الاتحادية بمختلف مسمياتها، ستتوحد تحت مسمى حزب واحد هو الحزب الاتحادي الديمقراطي.

وقال الهندي في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس، إن الاعلان عن وحدة الأحزاب الاتحادية سيتم خلال مؤتمر صحفي يعقد في الخامس من الشهر الجاري بقاعة الصداقة بالخرطوم.

ووصف الهندي الخلافات بين الاحزاب الاتحادية بالهامشية، وأضاف أن إعلان الوحدة سيمر بفترة تمهيدية أو انتقالية الى حين قيام المؤتمر العام للحزب، الذي سيقرر في كل قضايا الحزب، في ما يتعلق ببرنامجه وقيادته وتوجهه وهياكله ودستوره.

مجلس شركاء «الفترة الانتقالية»

الى ذلك، أعلن أسامة سعيد رئيس مؤتمر البجا الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية، عن مشاورات تجري الآن بين الأطراف الثلاثة السيادي، الوزراء وقوى الحرية التغيير لتكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية ثم إنشاء بقية المؤسسات.

وشدد سعيد لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، على أن تكوين المجلس لن يكون خصماً للمؤسسات الدستورية الأخرى كمجلس السيادة ومجلس الوزراء خصوصاً المجلس التشريعي، كما أنه ليس مجلساً خاصاً بالتشريع والرقابة بل يختصر اختصاصه في إيجاد حلول للتباينات التي تنشأ في إدارة الفترة الانتقالية.