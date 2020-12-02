شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطلب 35 ملياراً للاحتياجات الإنسانية جراء «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، نداء لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار في العام 2021 للتصدي لتداعيات جائحة كورونا ، التي طالت عشرات ملايين الأشخاص، فيما تلوح في الأفق نذر مجاعات عدة، فيما أكدت منظمة الدواء الأوروبية أنها ستنظر في طلب الترخيص للقاح «فايزر- بايونتيك» 29 الجاري، وقالت شركة «موديرنا» إنها تقدمت بطلب مماثل، على أمل أن يبدأ برنامج التلقيح في يناير القادم، كما أعلنت ألمانيا وفرنسا، وسيبدأ برنامج التطعيم للفئات الأكثر عرضة للخطر.

وبحسب الأمم المتحدة، سيرتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية في العالم عام 2021 إلى عدد قياسي جديد ليبلغ 235 مليون شخص أي سيزيد بنسبة 40 بالمئة مقارنة بعام 2020، وفق خطط الاستجابة الإنسانية التي تنسّقها الأمم المتحدة. وتهدف الأموال التي تطلبها الأمم المتحدة وشركاؤها إلى مساعدة حوالى 160 مليون شخص (من أصل 325 مليوناً) في 46 دولة، هم الأكثر ضعفاً يواجهون الجوع والنزاعات والنزوح وتداعيات التغيّر المناخي والوباء.

نذر المجاعات

وحذّرت الأمم المتحدة من أن «نذر مجاعات عدة تلوح في الأفق». وقالت الأمم المتحدة إنه بحلول نهاية العام 2020، قد يعاني 270 مليون شخص من انعدام حاد للأمن غذائي، أي 82% أكثر من فترة ما قبل الجائحة. وأضافت «إذا تمكنا من تجاوز العام 2021 من دون مجاعة كبيرة، فهذا سيكون إنجازاً هائلاً». وأصيب أكثر من 63.06 مليون نسمة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و466811 حالة. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

ترخيص اللقاحات

إلى ذلك، أعلنت وكالة الدواء الأوروبية أمس أنها ستعقد اجتماعاً استثنائياً في 29 من الشهر الجاري كموعد أقصى للنظر في موافقة عاجلة لتسويق لقاح ضد كوفيد-19 طورته الشركتان الألمانية بايونتيك والعملاق الأمريكي فايزر.

وقالت الوكالة «في حال كانت المعطيات المقدمة متينة بما يكفي للتوصل لاستنتاجات حول نوعية وسلامة اللقاح فإن وكالة الدواء الأوروبية، ستستكمل دراستها خلال اجتماع استثنائي مقرر في 29 كانون الأول/ديسمبر الحالي كموعد أقصى».

وكانت فايزر وبيونتيك قد أعلنتا في وقت سابق عن تقديم طلب للحصول على الترخيص ما يعطي الأمل بتوفر أول اللقاحات قبل نهاية الشهر، وقالت المجموعتان إن اللقاح «سيكون متوفراً في أوروبا قبل نهاية 2020» في حال نال الترخيص اللازم. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أظهرت اختبارات جرت على نطاق واسع أن اللقاح فعال بنسبة 95% ضد الوباء ولم تنجم عنه أعراض جانبية خطيرة. من جهتها أعلنت شركة «موديرنا» الأمريكية التي طورت أيضاً لقاحاً أنها تسعى للحصول على ترخيص مماثل لطرح لقاحها في الولايات المتحدة وأوروبا.

تحصين في ألمانيا

وفي السياق، قال وزير الصحة الألماني إن بلاده تهدف إلى تحصين الفئات الأكثر عرضة للخطر والعاملين في مجال رعاية كبار السن من فيروس كورونا في يناير المقبل.(وكالات)