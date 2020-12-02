شكرا لقرائتكم خبر عن أربعة قتلى وإصابات خطِرة بحادث دهس في ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي أربعة أشخاص مصرعهم، أمس الثلاثاء، وأصيب 15 آخرون، بعضهم حالته خطرة، في حادث دهس لا تزال دوافعه مجهولة، في منطقة ترير-زاربورج، الألمانية القريبة من الحدود مع لوكسمبورج.

وأكدت الشرطة الألمانية، أنها اعتقلت سائق السيارة التي صدمت عدداً من المشاة في قلب مدينة ترير غربي البلاد، موضحة أنه ألماني يبلغ من العمر 51 عاماً، ويعيش في منطقة ترير-زاربورج، لافتة إلى أن دوافعه مجهولة حتى لحظة توقيفه.

وأضاف متحدث باسم الشرطة المحلية أن خلفية الحادثة لا تزال غير واضحة، وقال: «لدينا في منطقة المشاة العديد من المصابين الذين داهمتهم سيارة، وتم إيقاف السيارة، والقبض على سائقها». وناشدت الشرطة السكان تجنب منطقة الحادث.

وصرح رئيس بلدية ترير، فولفرام لايبه، لقناة محلية: «تأكدنا من مقتل شخصين وإصابة ما يصل إلى 15، بعضهم بجروح بالغة الخطورة» قبل أن يفارق اثنان آخران من المصابين الحياة متأثرين بجراحهما.

ونقلت صحف محلية عن شاهد عيان، قوله إن سيارة من طراز «رينج روفر»، لونها رمادي داكن، كانت تسير بسرعة عالية، وإن الناس كانوا يتطايرون في الهواء.

وعقب الحادث، أغلقت الشرطة مناطق في مركز المدينة، وظهرت سيارات الشرطة والإسعاف والإطفاء بكثافة في المكان، وتحديداً قرب بوابة «بورتا نجرا» الشهيرة.

وتخشى السلطات تهديدات من متطرفين، منذ هجوم بشاحنة تبناه تنظيم «داعش» أسفر عن مقتل 12 شخصاً أواخرالعام 2016 في برلين. كما فككت السلطات هذا العام في رينانيا شمال وستفاليا شبكة متطرفين مرتبطين بتنظيم «داعش». كما تواجه ألمانيا تهديد اليمين المتطرف، الذي شن هجمات عدة العامين الماضيين أوقعت العديد من الضحايا.

(وكالات)