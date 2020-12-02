شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء الإمارات يخففون معاناة ملايين المرضى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

نجح أطباء الإمارات في التخفيف من معاناة الملايين من البشر في شتى بقاع العالم كسفراء للإنسانية في نموذج مبتكر لتمكين الشباب في العمل التطوعي الصحي التخصصي والعطاء المجتمعي والتسامح الإنساني تحت شعار على خطى زايد وفي إطار حملة (لا تشلون هم).

واستطاع أطباء الإمارات من المتطوعين في برنامج القيادات الإماراتية التطوعية الشابة إحداث نقلة نوعية في مجالات العمل التطوعي الصحي التخصصي والعطاء المجتمعي والتسامح الإنساني محلياً وعالمياً بمبادرة كريمة من زايد العطاء.

جاء ذلك في تقرير لأطباء الإمارات تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني 49 والذي استعرض إنجازات الشباب الإماراتي في مجال العمل التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الإنساني.

وذكر التقرير أن برامج مبادرة زايد العطاء ساهمت في استقطاب وتمكين أطباء الإمارات في مجالات العمل التطوعي الصحي التخصصي .

وأكد جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، رئيس إمارات العطاء، أن أطباء الإمارات تمكنوا من إدارة الحملات الإنسانية الطبية التطوعية التخصصية وتشغيل العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية في كل من الإمارات والمغرب والسودان ومصر وزنجبار ولبنان والصومال وأوغندا والسودان وبنجلاديش وغيرها من الدول الصديقة والشقيقة ما ساهم بشكل فعال في التخفيف من معاناة ما يزيد على 25 مليون شخص.

وأشار إلى أن أطباء الإمارات خلال الأشهر الماضية استطاعوا التطوع محلياً في خط الدفاع الأول للحد من انتشار مرض فيروس «كورونا».

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