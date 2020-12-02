تفاهم بين «شؤون المواطنين» في عجمان و«ثومبي»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

شهد الشيخ عبد الله بن ماجد بن سعيد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين في إمارة عجمان توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب شؤون المواطنين ومجموعة ثومبي، بهدف توفير الخدمات الصحية للمواطنين من أبناء الإمارة بأسعار مخفضة، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني التاسع والأربعين.

وقع مذكرة التفاهم كل من مريم علي المعمري المدير التنفيذي للمكتب وأكبر محيي الدين ثومبي نائب الرئيس بقسم الرعاية الصحية للمجموعة.

وتضمنت مذكرة التفاهم اتفاق الطرفين على أن يتم إصدار بطاقة عضوية ذهبية فريدة للمواطنين من أبناء إمارة عجمان الذين سيتم ترشيحهم من خلال مكتب شؤون المواطنين بمن فيهم الأيتام بحسب الاشتراطات واللوائح، ويمكنهم بموجبها الحصول على خصومات وعروض خاصة تصل إلى 40% على الخدمات الطبية في مجموعة مستشفيات ثومبي، بالإضافة إلى خصومات للطلاب على الرسوم الدراسية في جامعة الخليج الطبية بنسبة 15%.

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