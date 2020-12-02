محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:
قالت رحاب سعد، المتحدث الإعلامي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن حرية الرأي مكفولة داخل الجامعة بما لا يتعارض مع أي تجاوزات.
جاء ذلك في تعليق لها على الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من الطلاب اليوم الثلاثاء؛ اعتراضا على زيادة المصروفات الدراسية، والمطالبة بعودة التعليم داخل الجامعة وزيادة عدد الطلاب بدلاً من التعليم الهجين.
وأضافت "سعد" في تصريحات لمصراوي، أن زيادة المصروفات طبيعية وتحدث كل عام، وأن اعتقاد الطلاب بأن التعليم عن بعد أقل تكلفه خطأ نظرا لما يتطلبه من أجهزة ومعدات وخاصة تعمل بكفاءة عالية لتستوعب الطلاب بشكل طبيعي.
وأوضحت أن أن إدارة الجامعة في تواصل مع الطلاب، وهناك أمل للاتفاق مع الطلاب في مطالب سترضيهم خلال المباحثات المقبلة.
ولفتت إلى أن وباء كورونا أجبر الجامعة على الاعتماد على نظام التعليم الهجين للحفاظ على التباعد الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد زيادة المصروفات.. الجامعة الأمريكية تعلق على وقفة احتجاجية للطلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.