بعد زيادة المصروفات.. الجامعة الأمريكية تعلق على وقفة احتجاجية للطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

قالت رحاب سعد، المتحدث الإعلامي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن حرية الرأي مكفولة داخل الجامعة بما لا يتعارض مع أي تجاوزات.

جاء ذلك في تعليق لها على الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من الطلاب اليوم الثلاثاء؛ اعتراضا على زيادة المصروفات الدراسية، والمطالبة بعودة التعليم داخل الجامعة وزيادة عدد الطلاب بدلاً من التعليم الهجين.

وأضافت "سعد" في تصريحات لمصراوي، أن زيادة المصروفات طبيعية وتحدث كل عام، وأن اعتقاد الطلاب بأن التعليم عن بعد أقل تكلفه خطأ نظرا لما يتطلبه من أجهزة ومعدات وخاصة تعمل بكفاءة عالية لتستوعب الطلاب بشكل طبيعي.

وأوضحت أن أن إدارة الجامعة في تواصل مع الطلاب، وهناك أمل للاتفاق مع الطلاب في مطالب سترضيهم خلال المباحثات المقبلة.

ولفتت إلى أن وباء كورونا أجبر الجامعة على الاعتماد على نظام التعليم الهجين للحفاظ على التباعد الاجتماعي.