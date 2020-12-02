تسجيل 50909 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البرازيل

سجلت البرازيل، 697 وفاة و50909 إصابات بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.
وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع كبير في الوفيات والإصابات الجديدة، مقارنة مع أمس الاثنين الذي رصدت فيه وزارة الصحة 21138 إصابة و287 وفاة، وفقا لروسيا اليوم.
ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 173817، والإصابات إلى 6386787.
وتشهد البرازيل ثالث أسوأ تفش للجائحةفي العالم بعد الولايات المتحدة والهند.
و تكافح دول في أنحاء العالم، موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.
وكان قد وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 63.06
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
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