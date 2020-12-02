تونس: 27 وفاة و3400 مصاب بـ"كورونا" في المدارس منذ 15 سبتمبر الماضي

أعلنت وزارة التربية التونسية، مساء اليوم /الثلاثاء/، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بالوسط المدرسي، بلغ 3400 مصاب، فيما بلغ إجمالي الوفيات 27 حالة، منذ 15 سبتمبر الماضي.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في المؤسسات التربوية - أنه تم تسجيل 1566 إصابة بين المدرسين، شفي منهم 1070 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات بين التلاميذ 1437 إصابة، تماثل منهم 1036 للشفاء.

كما تم تسجيل 311 إصابة تتوزع بين المشرفين والإداريين، شفي منهم 212 حالة، إضافة إلى 86 إصابة في صفوف العمال، وتم شفاء 68 حالة من بينهم.

و تكافح دول في أنحاء العالم، موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

وكان قد وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 63.06 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و466811 حالة

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي..

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.