الرجاء يعين البكاري مساعداً أول للسلامي

تعاقد نادي الرجاء الرياضي مع محمد البكاري، اللاعب السابق للفريق الأخضر والإطار التقني الحالي، ليشغل منصب مدرب مساعد أول بالفريق الأول.

ويواصل الرجاء، بقيادة مدربه جمال السلامي، تحضيراته لمبارة نهاية الأسبوع الجاري أمام الفتح الرباطي لحساب منافسات الجولة الافتتاحية للبطولة الاحترافية.

ويعيش الرجاء فترة ترقب بعد اعلان رٸيسه الزيات عدم الاستمرار في قيادة سفينة الفريق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل الغموض الذي يلف هوية الرٸيس الجديد المرشح لخلافته.

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