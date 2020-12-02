وزير العدل الأمريكي: لم نجد دليلًا على تزوير الانتخابات الرئاسية

وزير العدل الأمريكي: لم نجد دليلا على تزوير الانتخابات الرئاسية

الأربعاء 2 ديسمبر 2020

أعلن وزير العدل الأمريكي، بيل بار، اليوم الثلاثاء، أنه لم يلحظ مقدارًا من ”التزوير“ من شأنه الدفع نحو تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن، وذلك خلافًا لتأكيدات الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب.



وقال ”بار“ المعروف بقربه من ترامب خلال مقابلة مع وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية،“حتى الآن، لم نلحظ تزويرًا إلى حد من شأنه تغيير نتيجة الانتخابات“.

وأعلن ترامب، الأحد الماضي، في أول مقابلة تلفزيونية له منذ الانتخابات الرئاسية، أنه لن يقر أبدًا بالخسارة أمام بايدن، دون أن يتخلى عن نظرية المؤامرة حول تزوير الانتخابات.

وقال ترامب لمحاورته ماريا بارتيرومو على قناة فوكس نيوز:“هذه الانتخابات تم تزويرها، وهذه الانتخابات عملية غش كاملة“.